Росприроднадзор проверит законность работ в Финском заливе

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу начнет проверку работ, которые проводятся на Финском заливе. Жители Санкт-Петербурга отправили очень много жалоб на строительство около ЖК «Балтийская жемчужина».

Петербуржцы обратили внимание на наличие грунтов на акватории залива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также около места строительства был обнаружен информационный щит, который информирует о проведении работ по берегоукреплению.

В связи с этим, сотрудники ведомства проведут проверку и выяснить имеется ли у строителей разрешение на работы в Финском заливе. Кроме того, Росприроднадзор проверит, принимаются ли меры по защите морской акватории от негативного воздействия.