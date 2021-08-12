С 1 сентября в Петербурге заработают восемь новых школ

В Петербурге с 1 сентября начнут работу семь новых школ и одно учебное заведение после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как стало известно, четыре новых здания начнут работать в Приморском районе и по одному — в Красносельском, Московском и Выборгском. После капремонта откроется школа № 126 в Калининском районе. Также в Приморском районе до конца года планируют ввести в эксплуатацию ещё одну школу.

Александр Беглов сообщил, что за этот год в городе откроется еще 26 новых дошкольных учреждений, а к началу сентября откроют 15 детских садов. Также в 2021 году планируется открытие еще 11 школ.