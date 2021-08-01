На севере Петербурга прошел крупный град

В первый день августа в социальных сетях петербуржцы активно делятся фотографиями града и дождя, которые обрушились на город.

Ливень наблюдают в Приозерском районе области, а также в Приморском, в Выборгском и Калининском районах.

Жители южных районов пока наблюдают солнце.

По данным Северо-Западного УГМС 2 августа в Петербурге ожидаются дожди, а также порывы ветра со скоростью 15-17 м/с.