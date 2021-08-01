Правительство выделит средства на реставрацию фортов в Кронштадте

Министерство обороны России на заседании 1 августа приняло решение выделить средства на реконструкцию фортов Александр I и Кроншлот в Кронштадте. Точная сумма не уточняется.

Деньги на выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов будут выделены из резервного фонда.

"Предлагается выделить средства на выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального (общероссийского) значения", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Реставрация фортов должна начаться уже в этом году. Работы планируют завершить к 2025 году.