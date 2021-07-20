Музей Бродского арендовал новое помещение

Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в доме Мурузи откроет дополнительное помещение. Музей получил отдельный вход для посетителей.

По словам владельца музея Максима Левченко, проход через парадную дома вызывал недовольство у жильцов. Поэтому музей договорился и арендовал помещение на первом этаже. Посетителей порадуют не только отдельных входом, но и букинистический книжный магазин.

"С появлением нового пространства мы получаем желанную свободу: теперь на второй этаж можно будет подниматься по отдельной лестнице. Это важно в первую очередь для музея, который получит небольшое, но очень впечатляющее новое пространство. <...> Прекрасная эпоха только начинается!", – сообщил Левченко.

Пространство спроектируют архитекторы Александр Бродский, Михаил Иванов и Анастасия Демидова-Рындина. Новую площадку планируется открыть до конца года.