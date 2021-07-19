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Петербургские аналитики нашли высокооплачиваемую работу для пенсионеров

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© Фото: Baltphoto

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Эксперты изучили около 3000 вакансий для людей пожилого возраста.

Аналитики сервиса "Работа.ру" рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях для пенсионеров и предпенсионеров. Специалисты изучили около 3000 вакансий и отобрали одни из самых интересных и высокооплачиваемых предложений.

Вакансию с одной из самых высоких зарплат нашли в Санкт-Петербурге. Работодатель ищет опытного психиатра-нарколога с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности, умением оказывать первичную помощь в амбулаторных условиях и ориентированность на потребности пациента. Возможны ночные выезды. Будущему сотруднику предлагают зарплату в 250 тысяч рублей в месяц. 

Московская компания предлагает аналогичную зарплату на посту начальника производства на мебельном предприятии. Из важного работодатель отмечает стаж работы от года, опыт изготовления заказных изделий, знание процессов деревообработки и умение использовать измерительные инструменты. 

До 240 тысяч рублей можно заработать в Норильске повар за вахту. Соискателю достаточно иметь среднее профильное образование, опыт работы от года, а также действующую медицинскую книжку. 

Также в Москве и Петербурге предлагают зарплату чуть меньше 150 тысяч рублей геодезисту. О соискателя ждут наличие профильного образования, опыт работы от двух лет, умение работать с тахеометром, нивелиром и в программе AutoCAD. 

Такую же зарплату предлагаю в Хабаровске будущему прорабу. Кандидат должен иметь профильное высшее образование, опыт работы от трех лет, а также знание технических регламентов, строительных норм и правил. 

Аналитики нашли вакансии и менее 150 тысяч. Например, Сварщик НАКС на полуострове Ямал может получить до 135 тысяч рублей, в Казани автомеханику-автослесарю готовы платить до 100 тысяч рублей, аналогичную зарплату предлагаю в Москве портному по ремонту одежды. 

 

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