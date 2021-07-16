За две недели в Петербурге ликвидировали 45 нелегальных торговых точек и летних кафе

С начала месяца в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом закрыли 45 незаконных уличных торговых точек и летних кафе.

Как сообщили в Смольном, проверки прошли в Петродворцовом, Василеостровском, Фрунзенском, Кировском, Красносельском, Московском, Невском, Адмиралтейском, Центральном, Калининском, Выборгском и Приморском районах.

Также сотрудники закрыли террасы, мешающие проходу пешеходов на Гороховой улице, улице Доблести, Большом Смоленском проспекте, 7-й линии Васильевского острова, набережной Матисова канала и в Шведском переулке.

Провели рейды по киоскам по продаже хот-догов, автокофейн, лотков с продажей телефонных аксессуаров и сувениров.

"В зоне особого внимания — исторический центр города. Стихийная уличная торговля без разрешений и сертификатов нарушает санитарные нормы и правила благоустройства", — уточнил губернатор Александр Беглов.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. У всех изъяли товар и торговое оборудование.