Будущего подрядчика "Невской мануфактуры" выберут в августе

В Петербурге 14 июля прошло заседание рабочей группы по восстановлению "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной от пожара.
Подрядчику предстоит провести весь комплекс противоаварийных работ на пострадавшем здании. Победителя определят в начале августа.
12 апреля на территории «Невской мануфактуры» произошел пожар, который тушили в течение нескольких суток. Погиб один пожарный, трое пострадали. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуру обязал АО «Невская мануфактура» за 6 месяцев провести противоаварийные работы, а в течение 50 месяцев восстановить объект.