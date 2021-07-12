Корпус "Ленполиграфмаша" продали холдингу "Империя"

Недостроенный корпус «Ленполиграфмаша» на проспекте Медиков, 7Ж, купила компания «Империя».



В начале прошлого года строение выставили на продажу на сайте "Avito" за 700 миллионов рублей. Сумма сделки с "Империей" не разглашается, но эксперты предполагают, что она могла составить около 600 млн рублей. Объект реконструируют в бизнес-центр класса А, сообщил управляющий сети «Сенатор» Дмитрий Золин.

Предполагается, что первый этаж займёт паркинг на 70 мест, а выше будут расположены офисы.

К работам приступят уже в этом месяце. Завершено строительство будет в конце этого года. Запуск бизнес-центра планируется в следующем году.