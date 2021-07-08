В канализации Петербурга из-за жары стало больше засоров

Аномально жаркая погода стала причиной засоров инженерных систем. В июне "Водоканал" зафиксировал рост количества случаев загрязнения канализации.
В Петербурге канализация на 70% является общесплавной: туда направляются бытовые, дождевые и промышленные стоки. Сеть промывается естественным образом, поэтому из-за отсутствия дождей в коммуникациях начал скапливаться мусор.
Также сотрудники "Водоканала" отметили, что около трети засоров возникает по причине небрежного пользования канализацией. Чаще всего в канализацию попадает нерастворимый мусор. По подсчетам специалистов, это стало причиной 64% засорений в Адмиралтейском районе. Отмечено, что жители Колпинского и Московского районов стали бережнее использовать канализационные коммуникации. В этих районах зафиксировали меньше случаев попадания бытового нерастворимого мусора.