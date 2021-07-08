В Петербурге объявлен тендер по транспортной реформе

Смольный объявил сразу два конкурса на поиск компании, которая займется новыми автобусными перевозками после старта транспортной реформы. Маргрутная сеть должна заработать в 2022 году.

Согласно документам с портала госзакупок, планируется разыграть два лота — 22 миллиарда рублей и 19,7 миллиарда рублей.

В первом лоте на кону 24 новых маршрута. Во втором — 23 маршрута. Все автобусы должны работать на сжиженном природном газе, за исключением двух, для которых топливом станет компримированный природный газ.

Заявки от участников принимают до 28 июля этого года.

Победители конкурсов обеспечат город транспортом на 6 лет с 1 апреля 2022 года по 14 июля 2028 года.



