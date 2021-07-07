Залы кинотеатра "Мираж Синема" в Петербурге продолжат работу

Петербургский суд привлек к административной ответственности сеть кинотеатров "Мираж Синема". 19 июня на Балканской, 17, кинотеатр попал под проверку с участием чиновников, инспекторов Роспотребнадзора и полиции. Посетители кинотеатра были без масок и толпились у касс, отсутствовала шахматная рассадка в зале, не было графиков и отчетов о дезинфекции.

Представитель "Мираж Синема" отверг все обвинения. По его словам, большинство требований не являются обязательными, а социальная дистанция фактически соблюдалась.

В результате фрунзенский районный суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 17 суток. В настоящий момент кинотеатр снова открыт и может продолжить работу в штатном режиме с учетом принятых мер по борьбе с коронавирусом.