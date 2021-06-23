Владимир Путин отправил приветствие участникам X МВМС

Президент России Владимир Путин отправил приветствие участникам X Международного военно-морского салона (МВМС), который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня. Глава страны уверен, что мероприятие пройдет успешно, а заключенные в его рамках соглашения помогут в продвижении отечественной продукции на мировые рынки и реализации планов по развитию ВМФ России.

«Программа форума и его масштабная экспозиция, демонстрирующая новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, современные технологии и передовые достижения научной, инженерной мысли, неизменно привлекают заинтересованное внимание представителей органов власти, крупных компаний, экспертов и ученых, пользуются признанием зарубежных партнеров», — говорится в сообщении Путина.

Также президент добавил, что МВМС уже продолжительное время является авторитетной площадкой для делового общения экспертов из разных стран мира.