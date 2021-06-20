Отдыхающих на Финском заливе удивил прибывший к пляжу большой десантный корабль

К пляжу бухты Желтая в Финском заливе в Ленинградской области причалил большой десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков». Своим прибытием корабль сильно удивил отдыхающих людей. Один из очевидцев запечатлел это все на камеру.

По видео видно, как на пляже рядом с большим военным транспортом загорают и отдыхают люди. Автор видео отметил, что появление такого корабля стало большим сюрпризом для любителей природы и чистой воды.

«Завтра он [корабль] будет в Санкт-Петербурге, а едет из Калининграда», — сообщила автор ролика.