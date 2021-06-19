Эксперты назвали способы защиты от нашествия комаров в Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наступило нашествие комаров, которое стало очень неприятным и неожиданным событием. В связи с этим, энтомологи сообщили, что укусы опасны только для гиперчувствительных аллергиков и сообщили, как защититься от насекомых.

Одним из способов является использование специальных средств — ларцивидов. Для того, чтобы избавиться от комаров, достаточно обработать водоемы этим средством. Ларцивиды — это специальные патогенные бактерии, которые направлены на уничтожение личинок, чтобы они не переросли во взрослые особи.

Еще одним способом избегания укусов комаров является светлая одежда, а если идти в лес, то необходимо надевать накомарник.

«Проще попросить людей использовать средства индивидуальной защиты, если вы вынуждены работать в лесу, – посоветовал энтомолог. – Надевать накомарник и светлую одежду, потому что комары почему-то предпочитают садиться на одежду темных тонов. В светлой, кстати, и потеряться сложнее и пользоваться репеллентами», — заявил энтомолог.