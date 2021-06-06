На Елагином острове завершился забег первого этапа Кубка Губернатора

В Петербурге состоялся забег Кубка Губернатора. Дистанцию в пять километров петербуржцы преодолели в воскресенье, 6 июня, в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Об этом сообщает Дмитрий Павлов, организатор серии забегов PushkinRun.

Таким образом, в городе стартовал первый этап Кубка. Серия забегов началась с Елагина острова, благодаря организатору Дмитрию Павлову. Ранее он занимался схожими проектами. Например, Международный Царскосельский марафон, Павловский забег и «Арена марафон».

«Основная задача, которую я ставил и ставлю перед собой — создание лучших условий для каждого, кто надел кроссовки. Забеги, организованные при поддержке города и доступные для всех желающих — важнейший инструмент популяризации активного образа жизни», — отметил Дмитрий Павлов.

Победителями забега стали Олег Бабич, Владимир Петров и Никита Спиридонов в мужской категории. Среди женщин медали получили Екатерина Константинова, ольга Воробьева, Анна Титова.

Всего в первом этапе Кубка Губернатора приняли участие более 1,5 тысяч спортсменов. Теперь Петербург готовится принять оставшиеся три этапа легкоатлетических соревнований.