В Петербурге запустили 5G сеть

В Петербурге заработала 5G сеть. Пилотный проект доступен всем пользователям в восьми локациях. В ближайшее время количество доступных точек планирую увеличить до 16. об этом сообщает МТС.

Сейчас подключиться к высокоскоростной сети нового поколения можно на основной площадке ПМЭФ в «Экспофоруме», а также на стадионе «Газпром Арена» и Дворцовой площади, еа Яхтенном мосту и в Ботаническом саду. Кроме того, сеть доступна на Малой монетной улице и Площади Искусств, а также в технопарке "Ленполиграфмаш".

К пятнице, 4 июня, количество зон увеличится и далее достигнет 16 точек.