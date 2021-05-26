В квартире экс-главы Международного банка прошли обыски

В среду, 26 мая, сотрудники следственного управления полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводили обыски в квартире бывшего главы Международного банка «Санкт-Петербург» Сергея Бажанова.

В отношении банкира возбудили новое уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Иск против Бажанова направили представители Агентства по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось, что против экс-главы Международного банка возбудили уголовное дело по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов». Известно, что Бажанов живет за границей. Его уже объявили в розыск и заочно арестовали.