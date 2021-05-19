Депутаты ЗакСа просят Беглова обсудить судьбу Конюшенного ведомства

Во время заседания, которое состоялось 19 мая, депутатами ЗакСа Петербурга был поддержан запрос Бориса Вишневского к главе города Александру Беглову, касающийся исторического объекта Петербурга – Конюшенного ведомства. В настоящее время здание находится в запущенном состоянии.

Вишневский выступил с предложением Беглову обсудить назначение объекта с депутатами, градозащитниками и общественными активистами. После этого, по мнению Вишневского, можно будет приступить к решению вопроса о дальнейшем использовании здания Конюшенного ведомства с инвесторами.