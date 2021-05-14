Прокуратура Петербурга требует запрета рекламного видео Dolce&Gabbana

Октябрьским районным судом был зарегистрирован административный иск прокурора, содержащий требование запретить рекламный ролик Dolce&Gabbana в Instagram. Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой петербургских судов.

По словам истца, ведомством была проведена проверка, в ходе которой обнаружили информацию, которая отрицает семейные ценности и ЛГБТ-пропаганду. Ролик, ссылка на который указана в иске, содержит кадры с целующимися женщинами.

Заявление прокурора рассмотрят после 7 июля.