Петербуржец запечатлел с дрона салют в честь Дня Победы

В воскресенье, вечером, 9 мая, в честь Дня Победы состоялся праздничный салют. Петербуржец Макс Драгунов смог запечатлеть фейерверки в небе с помощью дрона. Снятый ролик Макс опубликовал у себя на странице в социальной сети Instagram.

Автор ролика рассказал, что прошло несколько дней до того, чтобы реализовать этот ролик. Также отметим, что Драгунов специализируется на аэросъемке. В профиле молодого человека в соцсети можно найти и другие ролики, например, съемка праздника «Алые паруса», «Лахту Центр», а также Линдуловскую рощу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 9 мая, здание «Лахта Центра» окрасилось в цвета георгиевской ленты в честь праздника Дня Победы.