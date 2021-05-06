Петербуржцев призвали соблюдать масочный режим 9 мая

Жителей города предупредили об особой необходимости соблюдать масочный режим во время празднований Дня Победы. В частности, Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга, напомнил горожанам о том, что на празднике будет много пенсионеров и ветеранов войны, о здоровье которых нужно заботиться в первую очередь.

«Понимаю, что все уже устали от ограничений, но прошу всех петербуржцев подумать о пожилых людях – они очень уязвимы перед вирусом», - сообщил Эргашев в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, вице-губернатор добавил, что ветераны прошли войну и перенесли все ее тяготы, так что «ношение маски – самое малое, что все мы можем сейчас сделать для их безопасности».