В Мариинском дворце поблагодарили ветеранов за Победу

В Петербурге прошел торжественный прием, посвященный 76-й годовщине Победы. Ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов Вооруженных Сил, курсантов военных вузов и жителей блокадного Ленинграда пригласили на церемонию в Мариинский дворец. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга.

Церемония состоялась в среду, 5 мая. Ее посвятили Победе в Великой Отечественной войне.

«Люди сотен наций, народностей, национальных и этнических групп, проживавших в Советском Союзе, сплотились, чтобы спасти не только себя и свою Родину, но и весь мир, всю планету Земля от порабощения и уничтожения», – отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.