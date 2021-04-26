С фирмы «Геоизол» суд взыскал 732 тысячи рублей за порчу сирени

Петроградский районный суд принял иск природоохранной прокуратуры, направленный к коммерческой фирме ООО «Геоизол». По факту испорченного газона и уничтоженной сирени компания обязана выплатить 732 тысячи рублей. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По поданному иску от природоохранной прокуратуры была организована проверка. В результате установили, что в 2019 году компания во время работ по размешенною велодорожек испортила газон и четыре куста сирени. Работы производили на проспекте Юрия Гагарина на участке от Московского шоссе до улицы Ленсовета.

Уничтоженный газон имел площадь в 880 «квадратов». Решением суда компания ООО «Геоизол» обязана возместить ущерб, оцененный в 732 тысячи рублей.