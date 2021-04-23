Роспотребнадзор объяснил петербуржцам правила празднования Пасхи

В Петербурге рассказали, как праздновать Пасху в условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекции. Так, Роспотребнадзор Северной столицы составил перечень правил безопасного проведения богослужений.

Согласно перечню, людям из группы риска лучше не посещать храмы. Соответственно, пожилым людям и петербуржцам с хроническими заболеваниями рекомендуют праздновать Пасху дома. Кроме того, посетители храмы не должны забывать про маски и социальную дистанцию как в храме, так и на территории церкви.

Петербуржцам следует также следить за сроком годности куличей из магазинов и не забывать проветривать и дезинфицировать помещения, где проходят таинства и богослужения.