Для участия в параде Победы привили более 250 ветеранов войны

В Петербурге прошли вакцинацию более 250 ветеранов Великой Отечественной войны перед парадом Победы, который посвящен 76-летию со дня Победы. Об этом сообщает глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

«Провокцинировано более 250 ветеранов, заявивших желание участвовать в параде. Самому старшему 90 лет. Мы планировали шествие по Невскому на транспорте времен войны, но оно, увы, будет перенесено», — отметил председатель.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о выборе онлайн-формата для шествия «Бессмертного полка» 9 мая, а также о необходимости наращивания темпов вакцинации.