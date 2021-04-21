ФАС проверяют поставщиков детского питания

В Петербурге началась проверка поставщиков, поставляющих итание в детские образовательные учреждения. Проверка проходит под управлением ФАС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной проверки стали подозрения в картельном сговоре, в котором поставщики могли получить незаконную прибыль в 1,5 млрд рублей. По версии Федеральной антимонопольной службы, некоторые компаниями ограничивали конкуренцию среди организаторов питания в детских учреждениях в период с 2018 по 2020 года.

Под подозрения попали различные компании: ООО «Альфа-провиант», ООО «Серна», ООО «Кавалер», ООО «КШСП» и ООО «Альтаир» и «Альфа-провиант+».

«Если антимонопольный орган приходит к выводу о наличии картельного сговора — возбуждается дело о нарушении антимонопольного законодательства и, по общему правилу, направляются материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ», — отметил Александр Почуев, президент Международной коллегии адвокатов Москвы.

По предварительной информации, результаты проверки будут известны к 4 мая.