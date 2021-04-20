К ЕВРО-2020 и ПМЭФ Петербург украсят цветами и деревьями

В Петербурге появятся новые цветы, кустарники и деревья. Посадка пройдет в рамках подготовки к крупнейшим международными мероприятиям, которые в ближайшее время состоятся в городе. Речь идет о ЕВРО-2020 и ПМЭФ. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На улицах Петербурга появится более 5 тысяч кустарников, 132 дерева и 436 тысяч цветов. Кроме того, более 15 тысяч квадратных метров газона и 1900 «квадратов» дорожек подлежат реставрации.

«В этом году цветочному оформлению нужно уделить особое внимание, чтобы гости, которые приедут на Петербургский экономический форум, и болельщики чемпионата Европы по футболу увидели наш город ярким, нарядным, цветущим», - отмечает губернатор Петербурга Александр Беглов.