На набережных Васильевского острова появится общественное пространство «Гавань 2.0»

В Петербурге появится новое общественное пространство «Гавань 2.0». Для этого будут облагорожены набережные Васильевского острова. Новое пространство займет территорию от Балтийского завода до Морского вокзала и площади Морской славы.

Так, в городе появится туристическое, деловое и культурное пространство. Для реализации этой цели планируют провести реконструкцию промышленных набережных площадью в 120 «квадратов». Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей.

В результате на Васильевском острове появится пешеходная зона длиной в 1,25 км, а в Морском Вокзале появится медиа-центр и отель.