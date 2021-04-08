В Петербурге полицейские «накрыли» вебкам-студию

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 11 человек по подозрению в изготовлении материалов порногорафического характера, а также трансляции материалов в сети интернет. На этой «работе» люди заработали более 200 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

"В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет. Установлено, что организатором подпольного бизнеса стал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти», — заявили в органах. Также они добавили, что подобные студии, организованные этими же людьми, находились по пяти адресам города.

Правоохранители сообщили, что в студии работало более 100 моделей. Также полицейские изъяли всю технику и более 50 смартфонов.