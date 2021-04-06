Бастрыкин назвал приговор петербуржцу, пнувшего силовика, слишком лояльным

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал приговор, вынесенные петербуржцу, напавшему на сотрудника силовых структур в ходе протестной акции 31 января. Руководитель СК назвал приговор лояльным. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Обвинительный приговор был вынесен 5 апреля, в понедельник, в отношении участника митинга. Мужчина обвинялся в том, что он пнул силовика. В результате подозреваемых приговорен к полутора годам условного срока.

«Таких лояльных приговоров лицам, которые совершили противоправные действия в отношении представителей власти, было несколько. Вместе с тем следствием в каждом случае был собран ряд доказательств преступных намерений фигурантов по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, исполнявшим служебный долг по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», - прокомментировал приговор Александр Бастрыкин.