Жители Санкт-Петербурга заметили льдины с мусором на Крюковом канале

В Санкт-Петербурге местные городские жители заметили, что на подтаявших льдинах на Крюковом канале оказался мусор. Фотографии с места обнаружения мусора были опубликованы утром пятого апреля в группе "Неизданное | Санкт-Петербург".

Точное место скопления мусора очевидцы не указали, но, судя по фотографиям, они были сделаны недалеко от Никольского Морского собора.

В воде были обнаружены плавающие бутылки, деревянные доски и обёртки. По соседству плавают утки.



В городском Комитете по природопользованию Санкт-Петербурга сообщили, что очистка и уборка акваторий идет в течение всего года непрерывно. Крюковым каналом занимается ГУП "Экострой".