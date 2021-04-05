В Петербурге появилась первая весенняя клюква

Петербуржцы начали находить первые весенние ягоды клюквы. Новые плода еще не зреют, но те, которые сохранились под снегом, могут оказаться еще вкуснее.

Ягоды петербуржцы находят в лесах. В группе «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети ВКонтакте сообщается, что клюкву можно обнаружить в Курортном районе Петербурге.

Эксперты утверждают, что весенняя клюква не уступает осенней по полезности. Грибник Николай Будник, являющийся автором канала «Грибоведы РФ», рассказал, что перезимовавшие под снегом ягоды мягче, намного ароматнее и вкуснее, чем осенние плоды. Это спелая ягода, которую можно смело употреблять в пищу.