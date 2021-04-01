Студентки СПбГУ собрали на реставрацию склепа из фильма «Брат» 180 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге студентки из СПбГУ создали проект, по которому неравнодушные люди могут пожертвовать средства на реставрацию склепа Александра Фон Бекмана, в котором проходили съемки фильма «Брат».

Сообщается, что учащиеся 3-го курса СПбГУ с помощью краудфандинговой платформы разместили информацию о сборе денег на реставрацию архитектурного строения. На данный момент активистки собрали уже сумму в три раза превышающую ту, на которую они рассчитывали. Девушки предполагали, что они смогут собрать лишь 60 тыс. рублей. Однако многие петербуржцы пожертвовали, в общей сумме, более 180 тыс. рублей.

Склеп Александра Фон Бекмана расположен на Лютеранском кладбище. После выхода фильма Алексея Балабанова, склеп получил второе название — беседка «Брата».