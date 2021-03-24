Таможня изъяла у владельцев магазинов на рынке в Красносельском районе 230 кг санкционки

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сообщили, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники изъяли у владельцев магазинов на рынке около 200 килограммов санкционной продукции. Рейд прошел при участии сотрудников таможни и Россехользнадзора.

Было проверено четыре торговых точки. За время рейда были найдены мясная и молочная продукция стран Евросоюза, которая запрещена для ввоза на территорию России. В основном товары были привезены из Франции, Италии и Финляндии. Общий вес продукции составил 230 килограммов.

Изъятые товары будут уничтожены в специальной печи.