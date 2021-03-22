Личность ОМОНовца, ударившего женщину в живот на акции протеста, не удалось установить

Маргарита Юдина, участвовавшая в акциях протеста в Петербурге, подала заявление в полицию на сотрудника правоохранительных органов, ударившего ее ногой в живот. В МВД приняли заявление на рассмотрение, однако больше никаких действий не предпринималось.

В МВД ответили на заявление только то, что личность силовика не установлена, а также, что он принесет извинения, если его действия признают незаконными.

Примечательно, что ранее, когда пострадавшая находилась в больнице, некий сотрудник правоохранительные органов приходил и приносил извинения за то, что ударил ее, объяснив свой поступок «запотевшим забралом».

Маргарита Юдина написала заявление 21 февраля, однако дело все еще не возбуждено.