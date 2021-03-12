Полиция нашла подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали троих человек, которые подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней школьницы.

Инцидент произошел в конце февраля на Крестовском острове. Среди задержанных также есть молодой человек, которому нет еще 18 лет. Согласно медицинской экспертизе, факт изнасилования над девушкой был. Однако повреждений на теле школьницы обнаружено не было.

Возраст задержанных составлял 17,18 и 19 лет. Полицейские поймали преступников в своих квартирах. При допросе, молодые люди признались в совершении изнасилования над несовершеннолетней девочкой.