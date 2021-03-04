Фальшивомонетчиком на Mercedes оказался друг Кокорина и Мамаева

В Петербурге задержали молодого человека, перевозившего на Mercedes фальшивые деньги на сумму в почти 5 млн рублей. Задержанным оказался 21-летний футболист команды «Царское село». Так, полузащитник Карен Григорян арестован до мая текущего года.

Кроме того, стало известно, что фальшивомонетчик является другом Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он даже был фигурантом того дела, когда футболистов обвинили в избиении водителя.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о молодом человеке, перевозившем по поручению отца фальшивые деньги на автомобиле марки Mercedes. Отец парня объявлен в розыск.