«Держат взаперти»: соседи Заворотнюк переживают за онкобольную актрису

Соседи актрисы Анастасии Заворотнюк забили тревогу. Они утверждают, что ее совсем не выпускают из дома. Фанаты, полюбившие актрису после выхода сериала «Моя прекрасная няня» начали переживать за здоровье онкобольной любимицы.

Напомним, о заболевании Анастасии стало известно в мае 2020 года. Тогда актриса была прооперирована в Германии и проходила лечение в своем доме загородом.

12 февраля, в пятницу, соседи артистки начали паниковать, считая, что их соседку удерживают силой в четырех стенах. Соседи по поселку Крекшино говорят, что Анастасию давно не видели.

«Если честно, немного переживаем. Держат взаперти, ей свежий воздух нужен, сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны. Такие прогулки только на пользу бы пошли. Надеюсь, скоро увидим любимую Настю», — комментирует соседка артистки.