У Петропавловской крепости 14 февраля пройдет акция "С любовью в сердце"

Волонтеры будут поздравлять в воскресенье горожан Санкт-Петербурга с праздничным днём у станций метро "Петроградская" и "Василеостровская".

Завтра, в воскресенье, 14 февраля, в праздник Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге планируется акция "С любовью в сердце". В Смольном сообщили, что в восемь часов около Нарышкина бастиона будет собрание 50 волонтёров, которые в рамках флешмоба "сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу".

Также волонтёры будут дарить цветы и праздничные открытки местным жителям Петербурга с 13 до 14 часов дня у станций метрополитена "Петроградская" и "Василеостровская".

Руководитель Центра городских волонтеров Петербурга Дарья Никитина говорит, что подарки от волонтёров смогут напомнить горожанам о родных и близких людях.