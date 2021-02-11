Ленэнерго не справляется с обязанностями в Ульяновке уже 6 лет

Череда внезапных неполадок с электричеством в Тосненском районе Ленинградской области дали повод задуматься о выполнении Ленэнерго своих обязанностей. 9 февраля произошел очередной сбой в электросетях поселка Ульяновка, а многие жители жалуются, что подобные неполадки длятся уже 6-й год.

Во вторник по сети 10 кВ в Ульяновке электроснабжение было нарушено. Для возобновления работы сети было направлено две бригады РЭС Тосно. В результате в ночь на 10 февраля в поселке пришлось включить передвижной дизель-генератор, позволяющий подать электричество в многоквартирные дома с индивидуальными газовыми котлами. По завершении работ, в 6 утра, электроснабжение в поселке Ульяновка было восстановлено.

Жители поселка подавали жалобы на ПАО «Россети Ленэнерго» за периодическое уклонение от обязанностей. Компания заключила договор с ЛОЭСК, однако не выполняет его. Дело даже дошло до суда, где судом было постановлено исполнить договор. Однако «Ленэнерго» все еще отказывается заменить изношенную сетевую инфраструктуру на источник питания ЛОЭСК - ПС 110 кВ № 500.