"Маленький человек": вдова убитого Ефремовым назвала гонорары лжесвидетей

Жена погибшего в ДТП Сергея Захарова возмущена фактом подкупа и суммами. Она называет актера «маленьким человеком».

«Очень жаль, что большой артист оказался таким маленьким человеком. И дело даже не в самой аварии, не в чувстве вседозволенности, с которым он пьяный садился за руль. То, как он вёл себя потом, пытаясь избежать наказания, намного хуже характеризует Ефремова», — выражает недовольство Ирина Стерхова.

Михаил Ефремов покинул место заключения, чтобы дать показания в Москве по делу о подкупе лжесвидетелей. Следствие называет большие суммы вплоть до полутора миллионов рублей. Согласно материалам дела, Александр Гобц, Теван Бадасян и Андрей Гаев дали показания, что машине за рулем находился незнакомец, а Михаил был на пассажирском сидении. Однако иных доказательств следствие не нашло.

Теперь адвокат актера обвиняется в мошенничестве, так как мужчины признались, что им за эти показания заплатили 300 тысяч рублей. Решающим фактором станут слова Михаила Ефремова, ведь он утверждает о выдаче адвокату 1,5 млн на подкуп каждого из свидетелей.

«Если он действительно отдал по 1,5 миллиона за каждого «фантазера», это даже больше, чем все выплаченные им компенсации» — сообщает вдова.