В центре Петербурга снова появились машины Росгвардии и уборочная техника

Петербуржцы вновь заметили, что в центре города начали собираться снегоуборочные машины и машины Росгвардии и ОМОНа. Машины были замечены у Гостиного двора, а также на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта.

Примечательно, что движение главных улиц города не перекрыто и общественный транспорт работает в штатном режиме.

Напомним, ранее 6 февраля центр Петербурга был закрыт для движения по требованию правоохранительных органов. Было запрещено передвигаться по Невскому проспекту, а также для входа и выхода были закрыты вестибюли станций «Гостиный двор» и «Невский проспект».