Эксперты рассказали, как сэкономить при смене летней резины на зимнюю

Петербургские водители в эти дни едут менять резину на зимнюю. Они столкнулись с высоким ростом стоимости покрышек. Многие вынуждены прицениваться к более дешевым маркам, а то и вовсе к подержанным колесам. Как рассказал автоэксперт Дмитрий Попов изданию "Невские новости", колеса подорожали примерно на 15 %.

«В нашей жизни в принципе ничего не дешевеет, а колесный материал, шины — они достаточно сезонный товар. Надвигается зима — везде и всюду говорят, что она на этот раз будет нормальная, русская, снежная. Соответственно, цены, естественно, на зимние колеса начинают дорожать, в этой связи никакого удивления нет», — пояснил Попов.

Жители Петербурга массово воспользовались свободными днями в начале ноября, чтобы сменить резину.