В Санкт-Петербурге прошла «Донорская суббота»

«Донорская суббота», ежемесячная акция по сбору крови для медицинских учреждений, прошла сегодня в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие более двухсот добровольцев. В результате было собрано почти 100 литров крови.

«Доноры помогают спасать жизни, делают нужное и благородное дело. Благодаря им в городских стационарах всегда есть достаточный запас крови», – отметил губернатор Александр Беглов.

На городской станции переливания крови принимали всех желающий без предварительной записи. В настоящее время больницам Петербурга необходима кровь всех групп. «Донорские субботы» проходят ежемесячно на Городской станции переливания крови уже более 10 лет. Существует система «Донорский светофор», которая помогает большим и маленьким пациентам: если в каком-то учреждении срочно нужна кровь, в Станции загорается красный свет. Донорскую кровь доставляют в пятьдесят медицинских учреждений.