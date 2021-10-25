ВШЭ перейдет на дистант до конца года

Высшая школа экономики перейдет на дистанционное обучение с 25 октября по 30 декабря, сообщается на сайте вуза. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге и указом президента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург временно переходит на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписала директор кампуса Анна Юрьевна Тышецкая», — говорится в сообщении.

Так, с 25 по 29 октября занятия будут проходить удаленно, после наступят каникулы с сохранением возможности консультироваться с педагогами онлайн. С 8 ноября и по 30 декабря все снова возвращаются на удаленку. Дистанционно будет проходить и зимняя сессия. Посещать занятия очно можно будет только если их проведение онлайн совершенно невозможно. Список таких занятий определит студсовет и утвердят советы факультетов. Присутствовать на них смогут максимум 15 человек — с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.