В Петербурге могут ввести продуктовые карточки

Второй год пандемия коронавируса держит планету в страхе. Кризис и убытки стали уже постоянными спутниками жителей России, а болезнь и вовсе не собирается уходить. В Санкт-Петербурге с 30 октября вводится новый локдаун, который продлится неделю. Но возможность, что ограничения продлят вполне вероятна. На сегодняшнее время, в городе ежедневно фиксируют по три тысячи новых больных. Как поддержать и горожан, и малый бизнес рассказал в беседе с «МК в Питере» руководитель коммунистической партии Петербурга и Ленобласти «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Если до пандемии у людей был стабильный заработок, то сегодня многие лишаются этого. На время локдауна закрывается ряд предприятий, из-за этого люди будут сидеть дома. По мнению главы Малинковича, государство могло бы создать систему продуктовых карточек — по примеру, как это было в СССР, только в более усовершенствованном виде.

«Если у человека есть неоплаченные кредиты, и он еле-еле сводит концы с концами, то такому гражданину без лишней бюрократии по заявлению должен выделяться объем продуктов на месяц», — заявил глава коммунистов.

Для получения такой карты, по его мнению, человек должен уведомить государство о причинах нужды. Малинкович отметил, что месячная карта должна быть эквивалентна приблизительно 15 тысячам рублей. Там будут продукты, которые важны для здоровья человека: овощи, фрукты, яйца, минеральная вода, клетчатка, крупы, мясо и многое другое.

Такую меру поддержки можно сразу направить на решение двух проблем — бедности населения и разорения малого бизнеса. Государство могло бы закупать продукты для нуждающихся граждан у фудкортов, предложил Малинкович.