Работу детских лагерей приостановили на время осенних каникул

Комитет по образованию Петербурга приостановил работу детских лагерей на время осенних каникул из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ЦОО «Молодежный» со ссылкой на решение профильного комитета. Распоряжение подписали 22 октября. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в период осенних каникул на территории Санкт-Петербурга деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных лагерях приостанавливают.

«Комитет по образованию с учетом мнения руководителя Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщает о временной приостановке в период осенних школьных каникул услуг по организации отдыха и оздоровления детей», - говорится в документе.

Кроме этого, не будут оказывать свои услуги и в городских лагерях дневного пребывания, созданные в период школьных каникул на базе образовательных учреждений.