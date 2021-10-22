Из-за коронавируса в Петербурге отменили парад ретротроллейбусов

Парад ретротроллейбусов, посвященный 85-летию петербургского троллейбуса, отменили из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в Петербурге. Проезд троллейбусной ретроколонны по центральным улицам города был запланирован на субботу, 23 октября. Как рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в составе колонны должен был пройти отреставрированный раритет 1938 года выпуска – ЯТБ-2 1938 года. Такого экземпляра больше нет нигде в мире.

"23 октября отменены троллейбусная выставка на площади Островского и проезд ретротроллейбусов по Невскому проспекту в связи с нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановкой", — сообщили в ГЭТ.