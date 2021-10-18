Беглов поздравил сотрудников университета МЧС со 115-летием вуза

В Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России отмечают юбилей. Поздравить вуз приехал губернатор Александр Беглов. Он вручил сотрудникам МЧС Петербурга государственные награды, в том числе утвержденные указами президента.

Юбилей вуза преподаватели и курсанты отмечают на посту. Их навыки и подготовку оценивает временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александру Чуприяну.

«Мы с вами находимся на территории единственного в мире университета пожарно-спасательного профиля. Но это же огромная гордость и большая ответственность, чтобы мы развивались. Отсюда ведь выходят и будут выходить специалисты, чье будущее будет определяться дальнейшем развитием нашей страны», — заявил Александр Чуприян.

В знаменитом университете традиционно учатся не только юноши, но и девушки. Присягу на плацу сегодня приняли две сотни первокурсников. Также участники почтили минутой молчания память трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.